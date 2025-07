Biker nach Crash 15 Meter durch Luft katapultiert

Schrecklicher Unfall am späten Mittwochnachmittag in Kufstein in Tirol: Ein 29-jähriger Motorradfahrer kam von der Straße ab, krachte gegen die angrenzende Felswand und wurde durch die Wucht des Aufpralls 15 Meter durch die Luft geschleudert. Der Schwerverletzte wurde von Passanten erstversorgt und letztlich mit der Rettung ins Spital gebracht.