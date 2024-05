Der ewige Kampf um die Mitarbeiter im Tourismus

Aber auch Ischgl zeigt sich erfinderisch: Bei den 1. „Tourism Games by Ischgl“ maßen sich im April Nachwuchskräfte aus Österreich und Deutschland in den Disziplinen Kochen, Barkeeping und Marketing. Zweifellos aufwändige Versuche, Tourismusnachschub zu rekrutieren. Ein weiteres Erfolgsmodell für Staggl ist das vom Land Tirol und der WK ins Leben gerufene „Talents for Tourism.“ Quereinsteiger können in eineinhalb (bezahlten) Jahren zu diversen Lehrabschlussprüfungen kommen.