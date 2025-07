Neuer Millionendeal: Wer von Aufrüstung profitiert

Bei Steyr Motors klingeln erneut die Auftragskassen: Der Hersteller von Spezialmotoren vermeldet mehrere neue Großaufträge des niederländischen Rüstungsunternehmens Defenture in Millionenhöhe – zum genauen Volumen gibt es keine Auskunft. So sollen die M16-Dieselmotoren aus der Eisenstadt in Fahrzeugen des österreichischen Jagdkommandos, polnischer Spezialkräfte sowie einer deutschen Militäreinheit zum Einsatz kommen.

„Die viel zitierte Zeitenwende inklusive der genehmigten Rüstungsbudgets beginnt, sich in konkrete Aufträge für uns niederzuschlagen“, sagt CEO Julian Cassutti. Der Personalstand wurde im ersten Halbjahr von 110 auf 135 Mitarbeiter aufgestockt. Steyr Motors erwartet, dass sich die Effekte der internationalen Aufrüstung ab 2026 „merklich niederschlagen.“