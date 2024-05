Asylheim-Chaoten sollen bei Feuerwehr „nachsitzen“

Großes Vorbild für künftige Integration

Mehr als 4300 Kilometer – genau so viel Distanz liegt zwischen Burkina Faso und Österreich. Geboren und aufgewachsen ist Salfo Nikiema nämlich in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Seit 20 Jahren lebt der 36-Jährige jedoch schon in Waidhofen an der Thaya, einer beschaulichen Bezirkshauptstadt im niederösterreichischen Waldviertel. Dort fühlt er sich mittlerweile nicht nur zu Hause, sondern auch als fester Bestandteil der Gesellschaft. Kurzum: Er ist jetzt ein „waschechter Waldviertler mit afrikanischen Wurzeln“.