Opa schändet Enkelin: „Wollte zeigen, wie’s geht!“

Schicksal der Kinder in Kärnten erschüttert

Schweigen im Gerichtssaal. Was soll man da noch sagen? Dass ihr „Papa“ ein trockener Alkoholiker war und drei kleine Kinder alleine großziehen sollte, scheint die Mutter in Kauf genommen zu haben. Natürlich geht es in dem Verfahren nicht um sie, sondern um das, was ihrem Vater angelastet wird – doch das ganze Bild der Umstände, in denen drei Kinder mitten in Kärnten aufwachsen mussten, macht nachdenklich. Wie geht es vor Gericht weiter? Das Urteil gegen den Angeklagten steht aus; möglicherweise werden noch weitere Zeugen benötigt.