Attacke mit Wasserwaage, um Schulden einzutreiben

„Unmittelbar nach Eintreffen am Bahnhof wurde der 19-Jährige sofort von den zwei maskierten Männern zum Mitkommen aufgefordert. Der maskierte 35-jährige Villacher trug zur Droh- und in weiterer Folge als Schlagwaffe eine Wasserwaage bei sich“, beschreibt die Polizei die Situation – ein Zeuge beobachtete die Szene und informierte die Polizei am 20. August darüber.