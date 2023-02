Papa verging sich an Kind: „Tut mir herzlich leid“

Tagebuch des Grauens

Doch seine Opfer haben Tagebuch geführt. „Ein typisches jugendliches Tagebuch“, erklärt die Richterin. In denen dann so Grauslichkeiten festgehalten wurden wie die Beschreibung jenes Tages, an dem der Stiefvater eine der Schwestern entjungfert hatte. Oder Details wie Stöhnen aus dem Nebenzimmer und quietschende Türen bei den Missbrauchshandlungen im Kinderzimmer. Solche Schilderungen erhöhen die Glaubwürdigkeit der Mädchen.