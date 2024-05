Ex-Polizist vergriff sich an jungem Mädchen (12)

Er war der Leiter einer Jugendgruppe, als der damals 23-Jährige das erst zwölf Jahre alte Mädchen kennenlernte. Über Snapchat führten sie ihre Gespräche fort, es entwickelte sich eine Freundschaft, führt die Staatsanwältin beim Prozess in Graz aus. Doch es blieb bei Weitem nicht dabei. Er fand Gefallen an dem jungen Mädchen und intensivierte den Kontakt so weit, dass er sie aufforderte, sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen. Das Geschriebene wurde durch Taten fortgesetzt – getarnt als Mathematik-Nachhilfe!