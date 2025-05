Kärntens Bergbahnen: Wichtige Säule im Tourismus

Traditionell früh, am 1. Mai, startete der Sommerbetrieb der Bergbahn am Weißensee. Biken auf drei lässigen Naturtrails, Wandern auf mehreren gemütlichen Höhen-Wanderwegen und Familienspaß am Berg – noch dazu mit herrlichem Weißensee-Blick – das ist ab sofort wieder möglich. Die Petzen startet als zweiter Kärntner Erlebnisberg am Samstag in den Sommer.