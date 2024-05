Zahl der Hinrichtungen erreicht Zehn-Jahres-Hoch

„Trotz der Rückschläge, sind die Länder, die immer noch Hinrichtungen durchführen, zunehmend isoliert. Unser Einsatz gegen diese lebensverachtende Strafe zeigt Wirkung. Wir werden weitermachen, bis die Todesstrafe weltweit abgeschafft ist,“ resümierte Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. In 112 Ländern der Welt sei die Todesstrafe vollständig abgeschafft. In 16 Ländern sei die bisher niedrigste Zahl an Hinrichtungen registriert worden. So seien etwa in Belarus, Japan, Myanmar und dem Südsudan, die alle im Jahr 2022 Hinrichtungen vollstreckt haben, 2023 keine Hinrichtungen verzeichnet worden.