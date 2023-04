Florida senkt Schwelle für Todesstrafen deutlich

Prozess von Parkland-Schütze löste Debatte aus

Ein Geschworenengericht konnte sich damals nicht auf einstimmiges Todesurteil für Nikolas Cruz einigen, der für die Ermordung von 17 Menschen an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) verurteilt wurde. Der Amoklauf von 2018 gilt als eine der tödlichsten an einer Schule in der Geschichte der USA.