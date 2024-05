Klagenfurt hat endlich alle Covid-Anträge erledigt

Doch das ist eine gewaltige Herausforderung für die Verwaltungsapparate in den Bezirken. Schließlich kämpfen auch diese mit Personal- und Fachkräftemangel und müssen Tausende Anträge bearbeiten, die alle genau geprüft werden müssen. So ist auch nach drei Jahren weiter kein baldiges Bürokratie-Ende in Sicht.