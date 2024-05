Wie es mit Suche nach Gas bei Molln weitergeht

Analysen brauchen Genehmigung

„Auch diese Testarbeiten müssen wieder genehmigt werden, aber wir gehen davon aus, dass den Anträgen stattgegeben wird, weil wir uns immer zu 100 Prozent an die Vorgaben gehalten haben“, so Seywald. Nur falls die Testergebnisse den Vorstellungen entsprechend gut ausfallen, würden weitere Bohrungen in der Gegend angedacht, die aber ihrerseits wieder den Genehmigungsprozess durchlaufen müssten, obwohl Sprecher Wilfried Seywald zufolge von diesen keinerlei Naturbelastung ausgehe.