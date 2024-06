Neue Förderung bei Tausch von Wärmepumpen ab Juli

SPÖ-Anfrage im Landtag

Viele Oberösterreicher würden genau das gerne tun, scheuen aber die Kosten, sagt SPÖ-Energiesprecher Thomas Antlinger. Per mündlicher Anfrage im Landtag konfrontierte er Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am 16. Mai mit diesem Thema. Wie er sicherstellen wolle, dass die Förderstrukturen „auch den Tausch eines veralteten oder defekten klimafreundlichen Heizungssystems durch eines am neuesten Stand der Technik“ unterstützen, fragte Antlinger.