Nach Molln-Fund: So geht es mit dem Gas nun weiter

Erhofft und befürchtet: In Molln in Oberösterreich gibt es in 1500 Metern Tiefe einen Durchbruch – und einen laut der Firma dahinter „historischen Gasfund“. Ein Lokalaugenschein und was der Gasbohrchef zur nächsten Bohrstelle sagt sowie wie viel des geförderten Gases in Österreich bleiben dürfte.