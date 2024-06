Nach dem Karriereende wird der Olympia-Traum wahr!

„Ich bin extrem enttäuscht, hab’ drei Jahre lang alles reingeworfen. Es tut mir auch für alle leid, die mich begleitet haben, sie haben so viel Herzblut investiert. Danke und sorry, dass ich es nicht geschafft habe!“ Taekwondo-Kämpferin Marlene Jahl war im März am Boden gewesen. Wie beim Olympia-Qualiturnier 2021 für Tokio hatte die Traunerin, die bei der EM 2021 und der WM 2022 Bronze geholt hatte, auch heuer das Ticket für die Spiele um nur einen Sieg verpasst!