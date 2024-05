Einbrecher verwüsteten Waldviertler Wellness-Oase

Einbrecher suchten die Stadt Raabs an der Thaya im Waldviertel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heim. Dort drangen sie auf brutalste Weise in das Thayatal Vitalbad und in das Tennisstüberl ein, bestätigte die Polizei eine Anfrage der „Krone“. Die Bande Krimineller zog eine Spur der Verwüstung, sodass die Wellnessoase am Freitag geschlossen bleiben musste.