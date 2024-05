Bande macht Jagd auf Bagger, Traktoren und Co.

Getränke, Lebensmittel, Bagger

Zuerst schlugen die Kriminellen bei einem Imbisslokal zu. Weil dort gerade Umbauarbeiten durchgeführt werden, war dort über Nacht ein Bagger geparkt. Die Täter brachen nicht nur in den kleinen Laden ein und packten von Lebensmitteln und Getränken bis zu Bargeld alles ein, was sie in die Finger kriegen konnten, sie nahmen auch gleich den Kettenbagger mit. Dazu dürften sie selbst mit einem Tieflader angerückt sein.