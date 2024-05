Nach Einbruchsserie: Mutter (41) und Söhne in Haft

36 Kellerabteile geplündert

In der Nacht auf Donnerstag sollen die Beschuldigten in insgesamt 36 Kellerabteile in vier Wohnhausanlagen in Wolkersdorf eingebrochen sein. Ihnen wurde auch ein versuchter Einschleichdiebstahl in eine Wohnung in derselben Nacht zugeordnet. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.