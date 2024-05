Warum ein EVN-Umbau nun für wilde Gerüchte sorgt

Personal wird aufgestockt

Auch baulich sei man nicht mehr zeitgemäß unterwegs, weshalb in Waidhofen, Gmünd und Zwettl neue zentrale Standorte gesucht und das Personal sogar aufgestockt werde: „Aber eben in modernen Räumen, in denen Vertraulichkeit und Wohlfühlfaktor bewahrt werden können.“ Auch andere der 19 Servicecenter werden neu aufgestellt. Im Mostviertel sind neue Kundenberatungsstellen in Wieselburg und Waidhofen an der Ybbs geplant, dafür soll das alte kleine Center in Scheibbs allerdings geschlossen werden.