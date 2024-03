EVN senkt jetzt die Preise für Gas und Strom

Bestandskunden erhalten eine Nachricht

Auch ungefähr 60 bis 70 Prozent der Bestandskunden des niederösterreichischen Energieversorgers können demnächst in die neuen Tarife wechseln. Sie erhalten automatisch eine Nachricht von der EVN und sollten dann – so will es das bundesweite Gesetz – aktiv in das neue Preissystem umsteigen.