Neiddebatte oder Luxusgage? EVN spaltet Politik

Wenn es wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post. Das dachte man sich jüngst auch in der SPÖ-Zentrale. Wie berichtet, entwarf man Postkarten, auf denen - so die Idee - Bürger die Enttäuschung über die Vorgänge in der EVN kundtun und direkt an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesvize Udo Landbauer adressieren könnten. Rund 35.000 Karten sind laut Parteiangaben bereits bestellt worden.