Combs‘ Ex-Freundin bedankte sich für Anteilnahme

Sie habe Combs in einer Bar im New Yorker Stadtteil Soho getroffen, wo er ihren Drink mit Drogen versetzt habe. Später habe er sie mit ins Hotel genommen. Die heute 51-Jährige behauptet weiter, im Zimmer habe Diddy sie schließlich sexuell missbraucht, obwohl sie sich nicht mehr wehren konnte. Am nächsten Tag sei sie „nackt, wund und verwirrt“ aufgewacht.