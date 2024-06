Rangnick: „Dann weißt du ja, was zu tun ist“

Hintergrund: der 27. Jänner 2019. Fortuna Düsseldorf spielte damals in der deutschen Bundesliga. Gegner in der Merkur-Spiel-Arena, dem Austragungsort für Österreich gegen Frankreich am Montag: RB Leipzig mit Cheftrainer Ralf Rangnick an der Outlinie und Konrad Laimer in der Startformation. Letzterer, heute eine fixe Größe in Rangnicks ÖFB-Team, glänzte beim 4:0-Auswärtssieg Leipzigs mit einem Tor – Assistgeber: Marcel Sabitzer – und einer Vorlage. „Ich habe gerade beim Reingehen dem Conny (Laimer, Anm.) von dieser Partie von damals erzählt. Und ich habe ihm gesagt: ‘Dann weißt du ja, was morgen zu tun ist‘“, scherzte der Teamchef Richtung Laimer, der bei der Pressekonferenz ebenfalls am Podium saß.