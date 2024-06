Jetzt spricht der Vater der verprügelten Mädchen

Grace und Precious waren, wie berichtet, am Freitagabend in einer Siedlung in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) von etwa acht Jugendlichen geschlagen worden. Zuvor wurden sie noch rassistisch beschimpft, selbst in Anwesenheit der Polizei – die Familie kommt aus Ghana, „Bild“-Informationen nach wurden die Mädchen bereits in Deutschland geboren.