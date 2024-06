Appell von Mbappe! Österreich-Hit nur Nebensache

Bei der Wahl kündigt sich ein Sieg des rechtsnationalistischen Rassemblement National (RN) an – was Mbappe unbedingt verhindern will, ohne die Partei beim Namen zu nennen. „Das ist ein wichtiger Moment in Geschichte unseres Landes“, lautete das Eingangs-Statement des Topstars. „Man muss die Dinge trennen. Die EM ist wichtig für uns, aber wir sind nicht abgekapselt davon, was im Moment in unserem Land passiert.“ Nun seien gerade die Jungen gefordert, betonte Mbappe. „Wir sind die junge Generation die etwas verändern kann. Man sieht, wie die extreme Rechte weiter nach vorne kommt, aber wir haben die Zukunft in der Hand“, erklärte der 25-Jährige und rief zur Wahlbeteiligung auf. „Jede Stimme zählt.“