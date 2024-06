Lkw fuhr bei Rot durch den Lermooser Tunnel

Weil der Lkw des Albaners (42) am Samstag vor dem Lermooser Tunnel die Höhenkontrolle auslöste, wurde der Tunnel auf „Rot“ geschaltet. So bildete sich vor dem Nordportal ein Stau. Das Rotlicht hinderte den Lenker freilich nicht, an der stehenden Kolonne vorbei und daraufhin sogar durch den Tunnel zu fahren.