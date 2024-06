Hitzeschlag: 14 Pilger in Saudi-Arabien gestorben

In Saudi-Arabien sind mindestens 14 Pilgerinnen und Pilger bei extremer Hitze ums Leben gekommen. Weitere 17 Menschen würden vermisst, teilte das Außenministerium in Jordanien am Sonntag mit. Bei den Todesopfern handelt es sich um Jordanierinnen und Jordanier, die einen Hitzeschlag erlitten haben.