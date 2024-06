Kann man Putin noch umdrehen?

Dort, wo die Bilderbuch-Schweiz zu Hause ist, hoch über dem Vierwaldstätter See, Kuhglocken inbegriffen, könnte einem nicht in den Sinn kommen, dass in der Welt Kriege toben. Dahinter aber im Konferenzhotel zeichnen 40 Staats- und Regierungschefs ein ganz anderes Bild: die Welt im Kriegsmodus. Einer nach dem anderen, von Amerika über Afrika bis nach Asien, beklagte auf der Ukraine-Konferenz die Missachtung des internationalen Rechts durch einen Aggressor in Europa.