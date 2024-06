US Open: Kein Happy End für Straka am Schlusstag

Österreichs Nummer eins absolvierte am Sonntag seine Schlussrunde in 72 Schlägen (2 über Par) und dürfte sich damit nur um wenige Plätze verbessern und wohl außerhalb der Top 50 bleiben. Der 31-Jährige verfehlte am Ende ein persönliches Rekordergebnis bei den US Open deutlich, 2019 war der ÖGV-Spieler 28. geworden.