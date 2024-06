Serbien gegen England ab 21 Uhr LIVE

Mit England steigt einer der Co-Favoriten in die EM ein. Die „Three Lions“ bekommen es zum Auftakt in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen mit Serbien zu tun. Auf Trainer Gareth Southgate und seinem Team lastet gewaltiger Druck, in der Heimat wird die erste große Trophäe seit dem WM-Titel 1966 erwartet.