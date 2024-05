Linzer befreien Lithium-Akkus von Giftstoffen

„Das Bindemittel fungiert als Klebstoff, der die Materialien am Stromabnehmer hält“, sagte Leibetseder: „Damit verhindert es, dass während des Ladens und Entladens in der Batterie buchstäblich alles auseinanderfällt. Das neue Bindemittel haftet ungefähr zehnmal besser an den Aluminiumfolien, die in solchen Akkus als Stromabnehmer fungieren, als herkömmliches Polyvinylidenfluorid (PVDF, Anm.)“, erklärte Bretterbauer.