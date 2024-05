Wien und Kärnten begrüßen EU-Renaturierungsgesetz

Das schrieb Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf der Plattform X. Seine Regierung habe die EU-Renaturierungs-Verordnung inhaltlich immer positiv gesehen. „Gerade auch, weil wir in Wien in vielen Bereichen schon seit langem vorzeigen, wie Arten- und Lebensraumschutz funktioniert“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in einer Aussendung. Auf EU-Ebene habe sich einiges getan, viele Bedenken konnten laut ihm gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag zerstreut werden.