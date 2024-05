Ist Schilling ein „Fall“? | Miese Aktion

Ist Schilling ein „Fall“? Lena Schilling: Kaum ein Thema scheint die Österreicher – und das nun doch schon mehr als eine Woche anhaltend – so sehr zu bewegen wie der Fall der 23-jährigen Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl im Juni. „Fall“? Ist es wirklich ein Fall? Oder wurde doch nur ein Fall zusammenkonstruiert? Der nun wem nützt? Das habe ich hier und in einem Kommentar in der „Krone“ und auf krone.at schon vor einer Woche zur Diskussion gestellt. Und die „Krone“-User haben sich so eifrig wie selten an dieser Diskussion beteiligt. Knapp 2000 Postings, in denen einerseits die massive Ablehnung der Grünen im Allgemeinen und von Lena Schilling im Speziellen zum Ausdruck kommen. Aber durchaus auch Sympathie und Wohlwollen. Nun hat sich Hans-Peter Hasenöhrl, „Krone“-Urgestein, langjähriger Chefredakteur der „Salzburg-Krone“ und im besten Wortsinne mittlerweile im „Unruhestand“, dem Thema Schilling gewidmet. Und, so viel ist sicher, auch dieser Kommentar wird lebhaft diskutiert werden.