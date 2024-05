Prominentes Gedränge auf der Bundesliste der ÖVP

Was die SPÖ schon hinter sich hat, steht der ÖVP erst bevor: die Erstellung der Bundesliste für die Nationalratswahl. Offiziell will und wird die ÖVP die Bundesliste nach der Europa-Wahl im Bundesparteivorstand der Volkspartei beschließen und danach präsentieren. Kursierende Gerüchte über etwaige Platzierungen will man nicht kommentieren.