Wein- oder Milchgesicht? Was Ihre Haut verrät

„Gute Haut kommt von innen“, sagt Dr. Nigma Talib. Die US-amerikanische Ärztin für Naturheilkunde, Kosmetikerin und Buchautorin behandelt Stars wie Penelope Cruz, Siena Miller, Stella McCartney. Und allen sagt sie das gleiche – nämlich, dass unser Darm Ursprung und Lösung des Problems ist: „Der Darm ist der Ort, an dem Gesundheit und Krankheit beginnen. Was auch immer im Darm passiert, zeigt sich an der Haut und bestimmt die Gesundheit des gesamten Körpers.“