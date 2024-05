Kräfte bündeln gegen den europaweiten Cyberkrieg

Große Chancen und Risiken

„Die Digitalisierung hat in alle Lebensbereiche Einzug gehalten. In Niederösterreich sehen wir hier ein immens großes Potenzial. Mit den Chancen gibt es aber auch viele Nachteile und Risiken“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Besiegelung der Kooperationsvereinbarung zwischen Bundesheer und dem Verein Cyber Security Austria an der Fachhochschule St. Pölten, die vor allem mehr Verteidiger im europaweiten Cyberkrieg hervorbringen soll.