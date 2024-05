Werden Sie das alles durchstehen, Frau Schilling?

Das „Raimann“ in Wien-Meidling ist eines jener Vorstadt-Kaffeehäuser, in denen die Melange noch weniger als 4 Euro kostet. Und es ist das Lieblingscafé von Christina Schilling, der Mutter von Lena Schilling, die sich als Ur-Wienerin bezeichnet. „Ich bin oft hier und lese ein Buch oder Zeitungen“, erklärt die Sozialarbeiterin, als wir uns am Freitagnachmittag dort treffen, „man kann da so schön in die Anonymität gehen.“ Lena Schilling sitzt neben ihr und trinkt Himbeersaft.