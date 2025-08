„Geheimes“ WC sorgt für Wirbel in Wellnessoase

Denn was sie dort vorfanden, erinnerte weniger an durchdachte Sanitärplanung sondern mehr an ein missglücktes Architektur-Experiment: Zwei Toiletten – eine Eingangstür – und dazwischen lediglich ein Waschbecken. Keine Trennwand. Nichts, was ein Mindestmaß an Privatsphäre garantieren würde.