Der österreichische Top-Manager im Wüstenstaat

Saudi-Arabien und den Cenomi-Konzern in Riad zu verlassen, war bereits beschlossene Sache. Ein hohe Management-Position bei Walmart winkte. „Die Koffer waren schon gepackt, der Vertrag fertig“, so Helm. Doch im letzten Moment blieb der gebürtige Niederösterreicher Günther Helm doch am persischen Golf und entschied sich von der saudi-arabischen Hauptstadt Riad nach Dubai zu wechseln. „Da ging es auch um meine Familie, meine Eltern. Von Dubai aus bin ich in sechs Stunden in Wien oder Salzburg, in den USA wäre es schon etwas anderes“, erzählt Helm.