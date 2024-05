Toxische Beziehung endete vor Gericht

Auch den Sohn misshandelt

Doch nicht nur gegen die Frau ist der Angeklagte gewalttätig. Auch der minderjährige Sohn ist den massiven Wutausbrüchen des korpulenten Mannes ausgeliefert. Als der Junge im Sommer vergangenen Jahres wieder einmal einen Streit zwischen Mutter und deren Freund schlichten will, drischt dieser auf den 15-Jährigen ein und nimmt ihn in den Schwitzkasten. Der Bub wehrt sich verzweifelt. Dann packt der Angeklagte ihn am Schopf und schlägt seinen Kopf mehrmals gegen die Wand. Die verzweifelten Versuche der Mutter, ihren Sohn zu befreien, scheitern. Sie bekommt ebenfalls Schläge ab, es fließt Blut. Zu aller Tragik wird auch noch die kleine Schwester Zeugin der Gewalttat. Am Ende lässt der Mann doch noch von dem schmächtigen Jungen ab. Der kommt mit einem blauen Auge, einer Kieferverletzung und einer Gehirnerschütterung davon.