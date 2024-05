Startschuss für Jahrhundert Projekt Rhesi

Renaturierungsprojekt ist das größte in Europa

Bei der feierlichen Unterzeichnung, die an der Staatsgrenze auf der Wiesenrheinbrücke in Lustenau über die Bühne ging, betonte Totschnig, dass es sich bei Rhesi um das größte Hochwasserschutzprojekt in Österreich und das größte Renaturierungsprojekt Europas handle. Rhesi vereine den Schutz der Bevölkerung, eine sichere Trinkwasserversorgung und neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Wie notwendig die Umsetzung von Rhesi sei, führe der Klimawandel immer öfter vor Augen. „Ein 300-jährliches Hochwasser im Rheintal würde 300.000 Menschen gefährden und bis zu 13 Milliarden Euro an Schaden verursachen. Um das zu verhindern, investieren wir als Bund rund 820 Millionen Euro“, betonte Totschnig.