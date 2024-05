Entsalzung der Meere: Aber bitte richtig!

Ein Zuviel und ein Zuwenig – Trinkwasser ist nach wie vor ein Problem in heißen Gegenden, auch wenn die Welt insgesamt feuchter wird. An Wasser herrscht auf der Welt an sich kein Mangel. Die Ozeane enthalten 1,33 Milliarden Kubikkilometer Wasser, leider sind darin im Schnitt 3,5 Prozent Salz gelöst. Dem stehen relativ bescheidene 35 Millionen Kubikkilometer Süßwasser gegenüber, von denen aber fast 70 Prozent gefroren sind – als Eis und Schnee also nicht direkt nutzbar.