Mayr mit Siebenkampf-ÖM-Titel auf gutem Paris-Weg

Das Siebenkampf-Direktlimit für die Europameisterschaften beträgt 6300 Punkte, für die Olympischen Spiele 6480, das ist jeweils für die Österreicherinnen derzeit außer Reichweite. Aufgefüllt werden die jeweils 24 Athletinnen umfassenden Teilnehmerfelder allerdings über das World Ranking, in dem Mayr aussichtsreich positioniert ist. Bereits am 26. Mai ist Qualifikationsschluss für Rom. Es gilt also noch die Wettkämpfe am nächsten Wochenende abzuwarten. „Der Wettkampf war sicher ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn noch nicht alles geklappt hat, aber das kann man beim ersten Siebenkampf der Saison auch nicht wirklich erwarten“, erklärte Mayr. Sie freue sich über den Titel und auf die kommenden Aufgaben „in Rom und hoffentlich auch in Paris“.