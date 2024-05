Ein heißer Fünfkampf um den Titel und die Tickets

Für Dadic zählt jeder Zentimeter

Noch nicht angeschrieben in diesem Ranking – in dem Chiara Schuler als viertbeste ÖLV-Dame auf Rang auf 57 liegt – hat Ivona Dadic, nachdem sie die Vorsaison verletzungsbedingt verpasst hatte. „Körperlich bin ich sehr gut vorbereitet. Wichtig wird es für mich, im Hochsprung jeden Zentimeter herauszuholen“, hofft die 30-Jährige, die zuletzt beim Multistars-Mehrkampf in Brescia (It) nur 1,56 Meter in die Wertung brachte, aber dennoch den Sprung zu den Olympischen Spielen nach Paris schaffen will.