Doppeltes Gipfelglück mit grandiosem Ausblick

Doppelgipfel, Dreifachgipfel?

In amtlichen Dokumenten kommt der Name Zäwasheilspitz nicht vor, findet aber in der Wander-Community Verwendung. Auf dem Fels steht ein privat errichtetes Gipfelkreuz mit einer Muttergottes-Statue. Ob es sich bei der Zäwasheilspitz tatsächlich um einen eigenständigen Gipfel oder einen Doppelgipfel zusammen mit der Gurtisspitze handelt, ist nicht geklärt. Von einem Doppel- oder Zwillingsgipfel spricht man immer dann, wenn ein Berg zwei Spitzen trägt, die durch eine Scharte oder Senke voneinander getrennt sind. Ein sehr bekannter Doppelgipfel ist beispielsweise der Großglockner. Vereinzelt kommen sogar Dreifachgipfel vor.