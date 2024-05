Die „Zipfelbob-Affäre“ geht in die nächste Runde

Nicht mehr als eine Schutzbehauptung, meinen nun die Arbeitgeber. „Die Behauptung, dass es den Mitarbeitern gestattet worden sei, den Bobverleih auf eigene Rechnung zu betreiben, ist konstruiert. Diese Einschätzung wird auch von einem ehemaligen Unternehmensverantwortlichen klar verneint“, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Darüber hinaus würde sich auch in den Protokollen der freiwilligen Befragungen, die von den Mitarbeitern unterschrieben worden seien, ein gänzlich anderes Bild zeigen. „Dabei haben sie zugegeben, dass sie sich bewusst waren, dass es sich um Schwarzgeschäfte am Unternehmen vorbei gehandelt hat, die nicht legal waren.“ Nun seien das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft am Zug. Ein Ende der Zipfelbob-Affäre scheint noch nicht in Sicht zu sein.