Flut an Bestleistungen und ein Chef, der anpackt

Die 49. Auflage des legendären Hypo-Mehrkampfmeetings startete am Samstag fulminant. Das lag einerseits an der US-amerikanischen Götzis-Debütantin Michelle Atherley, die über die 100 Meter Hürden in 12,71 Sekunden noch einmal um vier Hundertstelsekunden schneller war als ihre Landsfrau Anna Hall, die im Vorjahr Meetingrekord markiert hatte.