Hilfe bei Selbsttötung: Freispruch für Angeklagten

Aussage gegen Aussage

Tags darauf habe er dann eine Nachricht von ihr erhalten, dass sie wieder in der „Geschlossenen“ sei, weil sie sich habe strangulieren wollen. Da sei seine erste Schlussfolgerung gewesen, dass sie dies mit dem neuen Ladekabel versucht haben könnte. Am Ende steht Aussage gegen Aussage. Wenige Wochen nach ihrem Suizidversuch hatte die Frau bei der polizeilichen Einvernahme nämlich angeben, dem Angeklagten sehr wohl gesagt zu haben, dass sie sich mit dem Ladekabel umbringen wolle. Bei ihrer Einvernahme im Prozess am Donnerstag konnte sie sich an gar nichts mehr erinnern. Angeklagter war zurechnungsfähig

Nach kurzer Beratung des Schöffensenates fällt Richterin Sabrina Tagwercher einen Freispruch. Deshalb wird der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Unterbringung des zwar psychisch kranken, aber laut Gerichtsgutachter Reinhard Haller zurechnungsfähigen 22-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum abgewiesen wird. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.