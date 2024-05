Youngster Schwärzler brennt auf Duell mit Dornbirn

Top-Truppe mit großen Ambitionen

Schenken wird der 18-Jährige, der es in der ATP-Weltrangliste mittlerweile bereits auf Position 743 geschafft hat, den Messestädtern aber definitiv nichts. „Unser Saisonziel ist es, den Meistertitel zu holen. Darum sind wir in dieser Partie der klare Favorit“, unterstreicht Schwärzler, in dessen Team mit Filip Misolic, Dennis Novak, Alex Erler oder Andreas Haider-Mauer klingende Namen aufscheinen. Sein persönliches Ziel: „Ich möchte sowohl mein Einzel als auch mein Doppel gewinnen.“